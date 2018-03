Regierung : Sozialer Wohnungsbau: Rehberg will Auskunft zu Mitteleinsatz

von dpa

10. März 2018, 09:24 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern könnte nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg deutlich mehr für den sozialen Wohnungsbau und damit zur Linderung der Wohnungsknappheit vor allem in den Universitätsstädten tun. Der Bund habe dem Land im Jahr 2017 dafür insgesamt 52 Millionen Euro überwiesen. Doch nach Angaben von Landesbauminister Christian Pegel (SPD) seien im Vorjahr für den sozialen Wohnungsbau im Nordosten nur Fördermittel in Höhe von 15,4 Millionen Euro bereitgestellt worden. «Was ist mit den übrigen 36,6 Millionen Euro geschehen?», fragte der aus Ribnitz-Damgarten stammende CDU-Politiker. Das Bauministerium in Schwerin war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Rehberg sitzt seit 2005 im Bundestag und ist haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion.