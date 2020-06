Prozesse : Sozialkassenbetrug in sechsstelliger Höhe: Bewährungsstrafe

Ein Bauhandwerker hinterzog Sozialversicherungsbeiträge in Größenordnungen, um billiger anbieten zu können. Übermäßig persönlich bereichert habe sich der Mann aus Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim nicht, stellte das Landgericht fest.

von dpa

25. Juni 2020, 16:37 Uhr

Wegen der Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen in sechsstelliger Höhe hat das Landgericht Schwerin einen Handwerker zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der Angeklagte hatte gestanden, zwischen 2011 und 2014 knapp 425 000 Euro nicht an die Kranken- und Rentenkassen abgeführt zu haben. Die Summe entspricht laut Schätzungen der Behörden den Beiträgen, die der 48-Jährige für seine Arbeitnehmer hätte entrichten müssen. Zusätzlich ordnete das Gericht am Donnerstag an, das Vermögen des Angeklagten in Höhe der Schadenssumme einzuziehen.

Der Angeklagte, der in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Baugewerbe betrieb, wirtschaftete dem Gericht zufolge mit Scheinrechnungen und bezahlte viele seiner Arbeitskräfte schwarz. So verschaffte er sich nach Ansicht des Vorsitzenden Richters einen Wettbewerbsvorteil, da er Aufträge billiger annehmen konnte als andere Unternehmen. Der Angeklagte habe sich nicht übermäßig persönlich bereichert. Ursprünglich waren weitere Fälle von Vorenthaltung und Veruntreuung von Sozialbeiträgen in einem Umfang von etwa 110 000 Euro angeklagt. Dieser Vorwurf wurde jedoch fallen gelassen, da er nach Auffassung der obersten Bundesgerichte verjährt ist.

Der Handwerker wurde bereits 2019 wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 123 000 Euro zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte sich Scheinrechnungen von einem Bekannten schreiben lassen, um den Gewinn seiner Firma künstlich zu verringern und Steuern zu sparen. Die Strafe wurde ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt. Das Strafmaß wurde im neuen Urteil berücksichtigt. Der Angeklagte akzeptierte die Strafe. Die Staatsanwaltschaft will noch prüfen, ob sie Rechtsmittel einlegt.