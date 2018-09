Soziales : Sozialministerin Drese: Die Ehrenamtskarte kommt

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Einführung einer landesweiten Ehrenamtskarte angekündigt. Geplant sei, dass die Karte Ehrenämtlern Vergünstigungen in Landes- und kommunalen Einrichtungen wie Museen, aber auch bei privaten Unternehmen bieten solle, sagte die Ministerin am Samstag bei der Eröffnung der Doberaner Klostertage laut Mitteilung. Sie stehen die in diesem Jahr unter dem Leitthema «Ehrenamt». Das Sozialministerium werde in Kürze dem Landtag die Pläne zur Ehrenamtskarte vorlegen.

von dpa

22. September 2018, 12:39 Uhr

«Bürgerschaftliches Engagement hat in unserem Land eine herausragende Bedeutung», betonte Drese in ihrem Grußwort. «Die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen macht unsere Gesellschaft lebenswerter und stärkt den sozialen Zusammenhalt.» Zur stärkeren Unterstützung ehrenamtlichen Engagements kündigte Drese an, die Rahmenbedingungen etwa mit der Ehrenamtskarte verbessern zu wollen. Außerdem habe man mit der Ehrenamtsstiftung einen zentralen Ansprechpartner geschaffen, der insbesondere kleinen Initiativen und Vereinen gezielt Hilfe anbiete, so Drese weiter. Neben den finanziellen Vorteilen erfülle die Ehrenamtskarte vor allem auch den wichtigen Zweck, den Menschen, die freiwillig für die Gemeinschaft und für andere Menschen tätig sind, «Danke» zu sagen, hieß es weiter im Grußwort.