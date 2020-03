Gesundheit : Sozialministerium beklagt Mangel an Schutzausrüstung

Das Sozialministerium hat einen Mangel an Atemschutzmasken und anderem Schutzmaterial in Pflege-Einrichtungen beklagt. «Das ist eine Schwachstelle», sagte Ministeriumssprecher Alexander Kujat am Freitag. Bei der Verteilung der vom Bund beschafften Schutzausrüstungen hätten die Kliniken Vorrang. «Bis jetzt ging noch alles, doch jetzt bekommen wir die Meldung, dass die Vorräte zur Neige gehen.»

von dpa

27. März 2020, 13:14 Uhr

Das Thema ist akut geworden, seit erste Covid-19-Infektionen in Altenheimen in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten sind. Am Donnerstagnachmittag hatten die Behörden vier Infektionen in drei Heimen in Rostock und im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Auch Pfleger in ambulanten Pflegediensten sollten sich und ihre Patienten schützen können.

«Wir versuchen, unsere Netzwerke zu aktivieren», sagte Kujat. Erste Behindertenwerkstätten würden Schutzmasken nähen, etwa in Waren. In Wismar werde nächste Woche damit begonnen. Kujat lobte auch das Engagement der Theaterschneiderei des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin, wo ebenfalls Atemschutzmasken hergestellt würden. Derartige Masken böten zumindest etwas Schutz.