Soziales : Sozialverband fordert flächendeckende Pflegeangebote

von dpa

10. November 2018, 11:22 Uhr

Der Sozialverband VdK fordert für Mecklenburg-Vorpommern eine flächendeckende Pflegeinfrastruktur. Ohne genügend Pflegepersonal und -angebote vor Ort bliebe den Menschen nur, ihre Angehörigen zum Teil weit entfernt unterzubringen oder selbst zu pflegen, erklärte der Landesvorsitzende Rainer Boldt am Samstag anlässlich des Landesverbandstags in Schwerin. Der Anteil älterer Menschen steige im Nordosten besonders rasch und das zwinge zum Handeln. Das Sozialministerium in Schwerin erwartet für die kommenden zwölf Jahre eine Zunahme der Zahl der Pflegebedürftigen im Land von 80 000 auf 100 000.