Soziales : Sozialverband VdK wählt Landesvorstand neu

Der Sozialverband VdK dringt weiter auf den Abbau von Barrieren im Alltag und spürbare Verbesserungen bei der Pflege älterer Menschen. Auf dem heutigen Landesverbandstag in Schwerin sollen diese Themen erörtert und Forderungen an Landes- und Bundesregierung formuliert werden. Verbandschef Rainer Boldt kandidiert erneut für den Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Dem Landesverband gehören derzeit knapp 7000 Mitglieder an. Sie finden beim VdK auch Rechtsbeistand in Auseinandersetzungen mit Behörden und vor Sozialgerichten.

von dpa

10. November 2018, 09:39 Uhr

Mit bundesweit fast 1,9 Millionen Mitgliedern gilt der VdK als größter Sozialverband Deutschlands. Besondere Aufmerksamkeit zog er zuletzt auf sich, als im Mai die mehrfache Paralympics-Siegerin Verena Bentele die Präsidentschaft übernahm. Sie wird auch zum Landesverbandstag in Schwerin erwartet.