Prozesse : Sozialversicherungsbetrug? Handwerker vor Gericht

von dpa

12. Mai 2020, 01:25 Uhr

Vor dem Landgericht Schwerin beginnt am heutigen Dienstag der Prozess gegen einen 48 Jahre alten Handwerker, der Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von gut einer halben Million Euro nicht abgeführt haben soll. Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der Mann als selbstständiger Unternehmer in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) zwischen 2002 und 2017 Arbeitnehmer beschäftigt. Diese habe er aber bei den Sozialversicherungen nicht korrekt angemeldet. So seien in 55 Fällen keine oder zu niedrige Beiträge entrichtet worden, hieß es. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Zudem müsste er bei einem Schuldspruch die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Für den Prozess hat das Landgericht bislang vier Verhandlungstage angesetzt.