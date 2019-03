Tourismus : Sparkassenverband fordert nachhaltige Mobilitätskonzepte

Die Tourismusregionen in Mecklenburg-Vorpommern wie auch in anderen ostdeutschen Bundesländern sind nach Ansicht des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV) nicht genügend auf das geänderte Mobilitätsverhalten von Urlaubern eingestellt. «Urlauber wollen auch in ländlichen Gebieten zunehmend auf das Auto verzichten. Gleichzeitig fehle es in vielen Gebieten an überzeugenden nachhaltigen Mobilitätskonzepten», sagte OSV-Präsident Michael Ermrich am Donnerstag auf der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin bei der Vorstellung des Sparkassen-Tourismusbarometers.

von dpa

07. März 2019, 13:03 Uhr

Viele Urlauber seien deshalb mit dem Auto flexibler und fänden die Anreise bequemer. Deshalb benutzten nur 18 Prozent der Gäste öffentliche Verkehrsmittel, wenn sie im ländlichen Raum Urlaub machen, vier Fünftel seien dagegen mit dem Auto unterwegs.

Als ein positives Beispiel nannte Ermrich die Insel Rügen. Dort verfolge eine Arbeitsgruppe Mobilität das Ziel, vorhandene ÖPNV-Angebote überörtlich besser zu vernetzen und so neue Angebote für Gäste und Einheimische zu schaffen.

«Mobilität wird zum Pflichtfach für das Destinationsmanagement» sagte Ermrich. Mobilitätsangebote und Tourismusangebote sollten so miteinander verknüpft werden, dass ein Erlebnis für den Gast entsteht. Ein Beispiel seien Rundtouren mit unterschiedlichen Start- und Zielorten sowie der Einbindung von gastronomischen Angeboten sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen.