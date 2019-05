Telekommunikation : Spatenstich für Breitband-Ausbau im Landkreis Rostock

Im Landkreis Rostock beginnt am heutigen Donnerstag der geförderte Breitbandausbau für schnelles Internet. Bauminister Christian Pegel (SPD) will in Tessin den ersten Spatenstich vollziehen. Damit rollen die Bagger nun in allen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns. Eine Woche zuvor war in Nordwestmecklenburg der Startschuss vollzogen worden. Als erster Landkreis hatte Vorpommern-Rügen schon vor zwei Jahren begonnen.

von dpa

02. Mai 2019, 03:13 Uhr

Allerdings hält sich das Interesse der Verbraucher am Highspeed-Internet bislang in Grenzen. In den drei Landkreisen, in denen bereits Verträge für Hausanschlüsse unterzeichnet werden können, haben nach Angaben des Bauministeriums in Schwerin bisher nur zwischen 23 und 50 Prozent der potenziellen Kunden zugegriffen. Bundesweit ist die Lage ähnlich. Nach Angaben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) greifen in den Gebieten mit gefördertem schnellem Internet im Schnitt nur ein Drittel der privaten Haushalte auf das Angebot zu.