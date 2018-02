Kriminalität : Spaziergänger findet Sack mit Knochen: Polizei ermittelt

von dpa

19. Februar 2018, 14:58 Uhr

In Besendorf südlich von Schwerin hat ein Spaziergänger Knochen entdeckt, die nach Angaben der Polizei möglicherweise von einem Menschen stammen könnten. Der Mann habe am Freitagnachmittag in einer morastigen Bodensenke am Ortsrand einen verwitterten Sack gefunden, der einzelne Knochen enthielt. Die Kriminalpolizei lasse den Fund nun rechtsmedizinisch untersuchen, sagte am Montag ein Polizeisprecher in Ludwigslust. Dabei solle zunächst geklärt werden, ob es sich tatsächlich um menschliche Überreste handelt und wie alt die Knochen sind. Laut Polizei wird der Bereich um die Fundstelle als illegaler Müllplatz genutzt.