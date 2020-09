Wahlen : SPD-Amtsinhaber gewinnt Stichwahl: Waren an der Müritz

Der SPD-Politiker Norbert Möller bleibt Bürgermeister im Heilbad Waren an der Müritz. Wie ein Sprecher der Wahlleitung am Sonntag erklärte, bekam Möller in der Stichwahl am Sonntag nach vorläufigem Endergebnis 56,1 Prozent der abgegebenen Stimmen, sein Konkurrent - der FDP-Stadtvertreter Toralf Schnur (FDP) - kam auf 43,9 Prozent. Mit diesem vorläufigen amtlichen Endergebnis wurde Möller, der seit 2013 die Stadtverwaltung führt, für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt. Der 61-Jährige hatte schon im ersten Wahlgang rund zehn Prozentpunkte vor dem 45-jährigen Schnur gelegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,4 Prozent.

27. September 2020, 19:43 Uhr