Kommunen : SPD-Amtsinhaber wollen Landrat und Stadtchefs bleiben

In Mecklenburg-Vorpommern will die Nordost-SPD im September drei wichtige kommunale Spitzenposten verteidigen. So werden der Landrat im Landkreis Rostock sowie die Bürgermeister in Waren an der Müritz und Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) neu bestimmt, wie Sprecher der Wahlleitungen am Dienstag erklärten. In Güstrow stellt die SPD mit Sebastian Constien den Landrat, in Waren mit Norbert Möller und in Wittenburg mit Margret Seemann die Verwaltungschefs. Als erste sind rund 183 000 Wähler im Landkreis Rostock am 6. September zur Wahl aufgerufen.

von dpa

25. August 2020, 08:37 Uhr