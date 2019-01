Wahlen : SPD bereitet Kommunalwahlen vor: Staat in der Pflicht

von dpa

19. Januar 2019, 10:56 Uhr

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern will den Abwärtstrend in der Wählergunst stoppen und bis zur Kommunalwahl am 26. Mai verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Auf seiner Sitzung am Freitagabend in Güstrow verabschiedete der Landesvorstand den Entwurf für die kommunalpolitischen Leitlinien. Die 14-seitige Programmschrift solle auf dem Landesparteitag Ende März in Rostock diskutiert und beschlossen werden und dann im Wahlkampf als Leitfaden dienen, sagte SPD-Landesgeneralsekretär Julian Barlen. In dem Papier betont die SPD die Verantwortung des Staates bei der Sicherung sozialer Leistungen und der Daseinsvorsorge. «Eine weitere Privatisierung kommunaler Betriebe und Leistungen schließen wir aus», heißt es darin. Zudem werden Rekommunalisierungen erwogen.