Parteien : SPD-Bundesvize Schwesig fordert Ministerposten für Ost-SPD

SPD-Bundesvize Manuela Schwesig fordert einen SPD-Ministerposten in einer neuen Bundesregierung für einen Politiker aus den neuen Bundesländern. Für sie sei klar, «dass die SPD eine Ministerin oder ein Minister aus Ostdeutschland ins nächste Kabinett schicken muss», machte Schwesig am Donnerstag in Schwerin deutlich, ohne jedoch Namen zu nennen. Zudem müsse es nach ihrer Ansicht auch wieder die Position eines Ostbeauftragten geben. Beides sei für sie «völlig klar».

von dpa

08. Februar 2018, 15:33 Uhr

Schwesig war vor ihrer überraschenden Wahl zur Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns bis Mitte 2017 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In diesem Amt machte sie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu einem ihrer Hauptanliegen und setzte sich für den Ausbau von Kita-Plätzen und höhere Qualität in der Betreuung ein. Gerade bei diesen Themen hatte sie nach eigenem Bekunden häufig gegen Widerstände aus dem Westen ankämpfen müssen.

Bei den am Mittwoch abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen in Berlin war Schwesig für die SPD Verhandlungsführerin im Bereich Bildung, der mit als erster Ergebnisse vorgelegt hatte. So wurde vereinbart, dass der Bund künftig mehr Geld für Kitas und Schulbauten bereitstellt.