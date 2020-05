Regierung : SPD-Bundesvorstand zu Schwesig: Schönste Nachricht des Tages

In der SPD ist die Freude über die erfolgreiche Krebstherapie von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) groß. «Das ist die mit Abstand schönste Nachricht heute», twitterte der Bundesvorstand am Dienstag. Zuvor hatte die frühere Bundesfamilienministerin den erfolgreichen Abschluss ihrer Brustkrebs-Therapie bekanntgegeben. Finanzminister Olaf Scholz (ebenfalls SPD) sprach auf Twitter von einer «wunderbaren Nachricht in diesen schwierigen Zeiten».

von dpa

12. Mai 2020, 12:21 Uhr

Die 45-Jährige hatte ihre Brustkrebs-Erkrankung im September 2019 öffentlich gemacht. Schwesig war von Juni bis September 2019 eine von drei kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden neben Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel. Sie legte diesen Posten infolge ihrer Krebserkrankung nieder.