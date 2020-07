Landtag : SPD-Chef Krüger mahnt zur Einhaltung der Corona-Maßgaben

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, hat sich besorgt über die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang registrierten Verstöße gegen Corona-Schutzvorkehrungen geäußert. Insbesondere die Missachtung der Mundschutz-Pflicht etwa beim Einkaufen oder im Nahverkehr stieß bei ihm auf Kritik. «Der Egoismus von einigen wenigen gefährdet unsere bisherigen Erfolge», beklagte Krüger am Montag in Schwerin. Er könne verstehen, dass einige Menschen ihre Alltagsmaske als störend empfinden. «Aber sie ist erwiesenermaßen ein wirksames Mittel, um einen erneuten Anstieg zu verhindern. Wir müssen es den Menschen bewusst machen, dass es hierbei nicht um sie allein geht, sondern um uns alle», betonte der SPD-Politiker.

von dpa

20. Juli 2020, 17:23 Uhr