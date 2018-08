Landtag : SPD fordert Tourismusgesetz für neue Einnahmequellen

Zur Weiterentwicklung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Auffassung der SPD mehr Geld nötig, das aus neuen Einnahmequellen kommen soll. «Um das auf rechtssichere Beine zu stellen, wünschen wir uns ein Tourismusgesetz, das zudem Zuständigkeiten in den verschiedenen Bereichen eindeutig festlegt», sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, am Freitag in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zum Abschluss einer dreitägigen Fraktionsklausur.

von dpa

24. August 2018, 12:19 Uhr

Hauptthema war die Zukunft des Tourismus, denn die Wachstumsraten in MV liegen unter dem deutschen Durchschnitt. Der SPD sei klar, dass ein Tourismusgesetz nicht im Koalitionsvertrag steht, sagte Krüger. Er kündigte deshalb Gespräche mit dem Koalitionspartner CDU darüber an, ob solch ein Gesetz noch in dieser Legislaturperiode umsetzbar ist.