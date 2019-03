Parteien : SPD für Abschaffung von Sanktionen bei Hartz-IV-Verstößen

Verstöße gegen Hartz-IV-Bestimmungen sollen nach dem Willen der SPD Mecklenburg-Vorpommerns künftig nicht mehr mit Mittelkürzungen sanktioniert werden. Auf dem Landesparteitag am Sonntag in Rostock-Warnemünde stimmte eine knappe Mehrheit für den von den Jusos eingebrachten Antrag. Eine abgeschwächte Formulierung, die von der Antragskommission vorgelegt worden war, wurde abgelehnt. Auf dem bevorstehenden Bundesparteitag sollen vom Landesverband alle Bemühungen unterstützt werden, die auf die Abschaffung der umstrittenen Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher zielen. Zudem wird gefordert, die sogenannte Grundsicherung auf das «soziokulturelle Existenzminimum» anzuheben.

von dpa

31. März 2019, 13:11 Uhr

Laut Sozialgesetzgebung müssen Bezieher der Grundsicherung mit Abzügen rechnen, wenn sie gegen bestimmte Pflichten verstoßen. Kritiker verweisen darauf, dass mit den Mittelkürzungen die Zuwendungen an die Hilfebedürftigen unter das Existenzminimum fallen. Sie fordern anstelle der Bestrafung positive Anreize zu setzen, damit Hartz-IV-Bezieher ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen. Die oppositionelle Linksfraktion im Schweriner Landtag war in der Vergangenheit mit gleich gelagerten Anträgen gescheitert - auch am Widerstand der SPD-Fraktion.