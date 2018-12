Regierung : SPD-Länder sehen Grundgesetzänderung nun doch skeptisch

Die vom Bundestag bereits beschlossene Grundgesetzänderung zur Lockerung des Kooperationsverbotes in der Bildung trifft nun auch bei SPD-regierten Bundesländern überraschend auf Widerstand. Die Kritik richtet sich nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dabei gegen einen neuen Passus, der die Länder ab 2020 verpflichtet, vom Bund bereitgestellte Mittel immer um den gleichen Betrag zu ergänzen. Ähnlich hatte sich auch der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil (SPD) geäußert.

«Mecklenburg-Vorpommern setzt sich schon seit langem für eine Abschaffung des Kooperationsverbotes ein, um mehr Investitionen in die Bildung auch durch den Bund zu ermöglichen. Dafür haben wir auf Bundesebene in den Koalitionsverhandlungen einen guten Vorschlag erarbeitet. Umso ärgerlicher ist es, dass der jetzige Vorschlag davon abweicht und nicht zustimmungsfähig ist», sagte Schwesig am Montag in Schwerin. Sie forderte Gespräche zwischen Bund und Ländern. «Ich hoffe sehr, dass wir zu einer guten Lösung für unsere Kinder kommen.»

Mit der Lockerung des Kooperationsverbotes soll vor allem die Schuldigitalisierung vorangebracht werden. Doch äußerten mehrere Länderchefs von Union und Grünen grundsätzliche Bedenken gegen die Verfassungsänderung. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen machten in einem gemeinsamen Beitrag für die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» deutlich, dass die Änderung aus ihrer Sicht zu sehr in die Länderhoheit eingreifen würde. «Die Länder wollen einen Digitalpakt ermöglichen. Eine Änderung des Grundgesetzes brauchen wir dafür eigentlich nicht», heißt es in dem Beitrag. Die fünf Ministerpräsidenten sprachen sich für eine Lösung des Konflikts im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag aus.