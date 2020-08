Landtag : SPD-Landtagsfraktion: Mit Vergabegesetz Tariftreue stärken

Die SPD will die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen künftig an die Zahlung höherer Löhne koppeln. In Bereichen mit Tarifverträgen sollen demnach nur noch Firmen zum Zuge kommen, die ihre Beschäftigten auch tariflich entlohnen, und es soll nicht mehr der vom Land festgelegte Vergabemindestlohn von derzeit 10,07 Euro pro Stunde gelten. Das teilte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger am Donnerstag am Rande einer Fraktionsklausur im Landtag in Schwerin mit.

von dpa

06. August 2020, 14:55 Uhr