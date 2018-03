Landtag : SPD: Mittelstand in Digitalisierung einbinden

Die Digitalisierung ist das Thema der Stunde. Doch das ist noch nicht überall angekommen. Manch kleines Unternehmen zaudert noch, sich des Themas anzunehmen, stellt die Landespolitik fest.

von dpa

09. März 2018, 18:16 Uhr

Kleine und mittelständische Unternehmen müssen nach Ansicht von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) stärker in die voranschreitende Digitalisierung eingebunden werden. Dazu bräuchten diese Unternehmen aber zunächst eine umfangreiche Aufklärung, was in den kommenden Jahren im Rahmen der Digitalisierung und des Ausbaus der Datennetze auf sie zukommt, sagte Pegel am Freitag bei einer SPD-Klausur in Rostock. Zum Auftakt besuchte der Vorstand der SPD-Landtagsfraktion gemeinsam mit den SPD-Regierungsmitgliedern das Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik.

«Es gab das deutliche Signal, dass bei diesem Thema ganz viel Psychologie mitspielt», konstatierte Pegel. Viele Mittelständler müssten erst noch die Scheu ablegen, bei notwendigen Veränderungen auch Experten beispielsweise in den Fraunhofer-Instituten um Rat zu fragen. Diese hätten bei dem Gespräch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Kulturwandel viel Öffentlichkeitsarbeit benötigt. Pegel sagte, dass nach innen und außen dokumentiert werden müsse, dass in Mecklenburg-Vorpommern die notwendigen Kompetenzen zu finden seien.

Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, leite die Landesregierung gerade Schritte ein, um die Wirtschaft auf dem Weg ins digitale Zeitalter zu unterstützen. «Dabei geht es sowohl um die Förderung von Existenzgründungen wie auch um die Unterstützung bestehender Unternehmen.» Schwesig kündigte an, dass dieses Thema im Mai bei einer Kabinettsklausur sehr ausführlich behandelt werde.