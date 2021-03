Landtag : SPD öffnet Weg für Änderung am Landesbestattungsgesetz

Die SPD bringt noch einmal Schwung in die Debatte um die Änderung des Bestattungsgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Fraktionschef Thomas Krüger kündigte am Montag in Schwerin überraschend an, dass für die am Mittwoch im Landtag beginnende Beratung des Gesetzentwurfs und auch für die spätere Abstimmung die sonst übliche Fraktionsdisziplin für die SPD-Abgeordneten aufgehoben werde. „Damit sind bei diesen hochethischen Fragen auch fraktionsübergreifende Gruppenanträge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.