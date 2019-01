Parteien : SPD Ost diskutiert über Ost-West-Unterschiede

Die Spitzen der ostdeutschen SPD beraten zum Abschluss einer Klausurtagung über den Abbau von Unterschieden zwischen Ost und West knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall. Beim zweiten Tag des Treffens am Samstag im brandenburgischen Oberkrämer-Schwante bei Oranienburg richten sie den Blick auf die Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. In Umfragen liegt die SPD in den drei Ländern zum Teil deutlich unter ihren Ergebnissen bei den vorherigen Wahlen.

von dpa

26. Januar 2019, 00:07 Uhr

Familienministerin Franziska Giffey, Arbeitsminister Hubertus Heil, Generalsekretär Lars Klingbeil, der SPD-Ostbeauftragte Martin Dulig, der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, und Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee stellen die Ergebnisse am Mittag vor.

Die SPD will weitere Wahlerfolge der AfD verhindern. Sie dringt auf mehr Bundesbehörden, Forschung oder Ausbildungsstätten etwa für Bundespolizei oder Zoll in strukturschwachen Regionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vor wenigen Tagen in einem Interview der Wochenzeitung «Die Zeit» ein ernüchtertes Fazit der Entwicklung in Ostdeutschland seit dem Mauerfall vor knapp 30 Jahren gezogen. Auch die CDU will eine verstärkte Förderung des Ostens.