Polizei : SPD-Politiker: Kein Platz für Verfassungsfeinde in Polizei

Nach der Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen bei der nordrhein-westfälischen Polizei hat der Rostocker SPD-Landtagsabgeordnete Julian Barlen größere Aufmerksamkeit und konsequentes Reagieren innerhalb der Polizeieinheiten gefordert. «Für jede Polizistin und jeden Polizisten und generell alle Angehörigen der Sicherheitsorgane muss es erste Dienstpflicht sein, Kolleginnen und Kollegen in ihrem Umfeld, die extremistische, rassistische und damit verfassungsfeindliche Denk- und Handlungsweisen erkennbar werden lassen, umgehend zu melden. Blinder Korpsgeist ist gefährlich», warnte Barlen am Donnerstag in Schwerin vor einer stillschweigenden Tolerierung demokratiefeindlicher Haltungen.

von dpa

17. September 2020, 12:16 Uhr