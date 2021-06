Parteien : SPD: Sozialpaket über 50 Millionen Euro jährlich

Mit dem Versprechen eines 50 Millionen Euro umfassenden Sozialpaketes vor allem für Kinder und Senioren will die SPD in den Landtagswahlkampf ziehen.

Schwerin | Der Entwurf für ein Regierungsprogramm 2021 bis 2026, den Parteivorstand und Parteirat am Mittwochabend einstimmig beschlossen haben, sieht die Einführung des Rufbus-Systems im gesamten Land vor, wie Parteichefin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Donnerstag in Schwerin sagte. Es garantiert allen Einwohnern des Landes alle zwei Stunden eine B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.