Landtag : SPD und CDU bei Straßenausbaubeiträgen noch nicht einig

von dpa

25. Juni 2018, 15:08 Uhr

Die Regierungsparteien in Schwerin wollen in der fortwährenden Debatte um die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ihre Änderungsvorschläge nach der Sommerpause vorlegen, lehnen eine generelle Befreiung der Anlieger aber entschieden ab. «Wir wollen mit Koalitionspartner CDU im September zu Potte kommen und vernünftige Lösungen vereinbaren», sagte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger am Montag im Landtag. Im Grundsatz solle die Erhebung der Beiträge Sache der Kommunen bleiben, doch Extremforderungen vermieden werden. Krüger ließ offen, ob dazu Höchstgrenzen fixiert werden. CDU-Fraktionschef Vincent Kokert sprach sich dafür aus, den Verkehrswert der jeweiligen Grundstücke und das Verkehrsaufkommen bei der Bemessung der Beitragshöhe zu berücksichtigen. Forderungen in hoher fünf- bis gar sechsstelliger Höhe, die zuletzt für massive Proteste sorgten, seien nicht zu rechtfertigen.