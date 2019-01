Landtag : SPD wählt auf Klausurtagung Fraktionsspitze neu

von dpa

30. Januar 2019, 01:15 Uhr

Nach Linke und AfD beginnt heute auch die SPD-Landtagsfraktion ihre mehrtägige Winterklausur. Zum Auftakt der Beratungen in Wismar steht die turnusmäßige Neuwahl des Fraktionsvorstandes auf der Tagesordnung. Personelle Veränderungen zeichneten sich im Vorfeld nicht ab. Die 26-köpfige Regierungsfraktion wird seit Ende 2016 von Thomas Krüger geführt, der sich erneut zur Wahl stellen will. Zum Abschluss des ersten Beratungstages lädt die SPD-Fraktion traditionell ehrenamtlich engagierte Bürger und Politiker zu einem kommunalpolitischen Abend. Am Donnerstag soll das Thema gutes und bezahlbares Wohnen im Mittelpunkt stehen. Nach den Vorstellungen des SPD-Landesvorstandes soll dieses Thema auch im bevorstehenden Kommunalwahlkampf eine wichtige Rolle spielen.