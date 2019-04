Landtag : SPD will nächste Woche neuen Landtagspräsident nominieren

Die SPD-Landtagsfraktion will die Nachfolge der am Sonntag nach langer Krankheit gestorbenen Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) in einer Woche klären. Die Fraktion habe in ihrer Sitzung am Dienstag Bretschneiders gedacht, sagte ein Sprecher. Die Nominierung eines Kandidaten oder einer Kandidatin für das Amt solle kommende Woche erfolgen. Die SPD als stärkste Landtagsfraktion hat das Vorschlagsrecht für den Parlamentspräsidenten. Gewählt wird er vom Parlament. Dies könnte bereits in der Mai-Sitzung des Landtags in drei Wochen geschehen.

von dpa

30. April 2019, 16:26 Uhr

Die 58-jährige Bretschneider war am Sonntag einem Krebsleiden erlegen. Sie hatte ihr Amt im Oktober 2002 angetreten und war damit nach Angaben des Landtags die bislang am längsten amtierende Präsidentin eines deutschen Parlaments.