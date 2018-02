Bundesländer : SPD will um Bundesgeld für Norddeutschland kämpfen

von dpa

16. Februar 2018, 16:07 Uhr

Die SPD-Fraktionen in den norddeutschen Landesparlamenten wollen sich gemeinsam um möglichst viele Bundesmittel zum Ausbau der Verkehrswege in der Region bemühen. Das machten ihre Vorsitzenden am Freitag nach einem Treffen in Kiel deutlich. Es gebe deutlichen Nachholbedarf gegenüber dem Süden. Die Fraktionschefs aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen betonten die überregionale Bedeutung der Häfen in Norddeutschland. «Wir sind eine Logistikdrehscheibe für ganz Nordeuropa», sagte Andreas Dressel (Hamburg). Mit den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag mit der Union gebe es mehr finanzielle Spielräume, die für den Norden genutzt werden müssten.