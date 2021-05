Natur : Spektakuläre Hebung von Riesen-Findling gestartet

Vor den Augen zahlreicher Schaulustiger hat in Altentreptow bei Neubrandenburg die Hebung eines riesigen Findlings begonnen.

Altentreptow | Nach gut einer Stunde Arbeit mit vier hydraulischen Hochleistungspressen bewegte sich das rund 400 Tonnen schwere Naturdenkmal am Donnerstag leicht nach oben. „Er schwebt“, rief Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) und stieß mit Bauleiter Roland Thoma mit Sekt an. Die Gläser wurden dann gegen den Granitriesen geworfen, der in seiner vollen Größe ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.