Buntes : Spektakuläre Hebung von riesigem Findling beginnt

Wie hebt man einen 400 Tonnen-Findling? Ingenieure haben sich in Mecklenburg eine Methode ausgedacht, in der hydraulische Pressen die Hauptrolle spielen. Der „Große Stein“ in Altentreptow soll bald fünf Meter hoch sein.

Altentreptow | In Altentreptow bei Neubrandenburg soll heute (8.00 Uhr) ein riesiger Findling angehoben werden. Dabei handelt es sich um den etwa 400 Tonnen schweren „Großen Stein“, wie Karsten Schütz vom Geologischen Landesamt Mecklenburg-Vorpommerns der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Naturdenkmal soll um 2,50 Meter angehoben werden und ein Besuchermagnet werd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.