Kirche : Spendenaktion «Brot für die Welt» wird eröffnet

von dpa

20. November 2018, 15:40 Uhr

Die 60. Spendenaktion «Brot für die Welt» wird am 1. Advent in Neustrelitz eröffnet. Sie steht unter dem Motto «Hunger nach Gerechtigkeit», wie das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin mitteilte. Im Anschluss an einen Gottesdienst mit Bischof Andreas von Maltzahn könnten sich die Besucher in einem Faircafé über die Arbeit von «Brot für die Welt» informieren. Noch immer lebten Millionen Frauen, Männer und Kinder in Armut und litten unter Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Verfolgung, erklärte der Landespastor für Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern, Paul Philipps. Im vergangenen Jahr waren im Rahmen von «Brot für die Welt» rund 825 000 Euro in MV eingesammelt worden.