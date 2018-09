Kriminalität : Spendenbox in Kirche gleich zweimal aufgebrochen

von dpa

20. September 2018, 12:34 Uhr

Zweimal innerhalb weniger Tage haben Diebe in der Stadtkirche Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Spendenbox ausgeräumt. Am 7. und 14. September brachen Unbekannte den Spendenkasten auf und stahlen Spendengelder in unbekannter Höhe, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mitteilte. Gesucht würden jetzt Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können. Die Taten hätten sich tagsüber ereignet, die Kirche sei zu diesen Zeiten für Besucher geöffnet. «Möglicherweise haben Anwohner oder Besucher der Kirche verdächtige Beobachtungen gemacht, die der Polizei bei den Ermittlungen weiterhelfen könnten», hieß es.