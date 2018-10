Spielwaren : Spielemesse erwartet über 22 500 Besucher

von dpa

30. Oktober 2018, 12:37 Uhr

In der Rostocker Stadthalle ist am Dienstag das Programm für die Erlebnismesse «Spielidee» vorgestellt worden. Die mittlerweile sechste Ausgabe der Messe für Spiele, Modellbau und kreatives Gestalten findet vom 9. bis zum 11. November in der Rostocker Hansemesse statt. Eine der Neuheiten sei eine «Spielwiese» aus 250 000 Legosteinen, mit denen die Besucher nach Herzenslust herumbauen könnten. Hinzu kämen Bastelaktionen, Modellbauausstellungen und eine große Spielausleihe. Wer beim Eintritt Rabatt erhalten und gleichzeitig noch etwas Gutes tun möchte, kann selbst gestrickte oder -gehäkelte Schals, Mützen, Socken und Handschuhe mitbringen. Diese werden gesammelt und nach der Messe der Obdachlosenhilfe Rostock gespendet, hieß es. Im 2017 hatten nach Veranstalterangaben mehr als 22 500 Menschen die Messe für Spiel, Modellbau und kreatives Gestalten besucht.