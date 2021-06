Demonstrationen : Spielhallenbetreiber befürchten Verlust Hunderter Jobs in MV

Sie fürchten um ihre Jobs: Mitarbeiter und Betreiber von Spielhallen in Mecklenburg-Vorpommern sind in Schwerin auf die Straße gegangen, um gegen geplante neue Mindestabstände zu demonstrieren. Zwei Drittel aller Spielotheken müssten schließen, warnten sie.

Schwerin | Rund 100 Betreiber und Mitarbeiter von Spielhallen in Mecklenburg-Vorpommern haben am Dienstag vor der Schweriner Staatskanzlei gegen den geplanten neuen Mindestabstand von 500 Metern zwischen zwei Spielhallen und zu Schulen demonstriert. Damit müssten 65 Prozent der 180 Spielhallen im Nordosten schließen und rund 600 der 1200 Arbeitsplätze seien in G...

