Gesundheit : Spielplätze wieder auf: Am Samstag öffnen auch große Märkte

Pünktlich zum Maifeiertag hat die Landesregierung die Spielplätze nach wochenlanger Sperrung wieder freigegeben. Die am Donnerstag beschlossenen Lockerungen umfassen auch große Märkte, die am Samstag alle wieder öffnen dürfen.

von dpa

01. Mai 2020, 10:12 Uhr

In den Städten und Gemeinden wird es von Freitag an wieder etwas lauter. Die Kinder können sich die Spielplätze zurückerobern, die seit Mitte März wegen der Corona-Krise gesperrt waren. Allerdings müssen dabei die nach wie vor geltenden Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten werden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Seit Mitte März waren die Spielplätze geschlossen gewesen. Möglicherweise werde der eine oder andere Spielplatz noch nicht zu betreten sein. In solchen Fällen bat Schwesig um Verständnis. Die Kommunen müssten die neuen Regelungen nun umsetzen.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wandte sich gleich nach Bekanntgabe der Entscheidung an die «kleinen Rostockerinnen und Rostocker»: «Ab Freitag könnt ihr unsere Spielplätze wieder nutzen. Genießt den Frühling, aber haltet Abstand! Passt auf euch und auf andere auf!»

In Rostock gebe es 235 öffentliche kommunale Spielplätze, die derzeit noch mit Flatterbändern und Schildern abgesperrt sind. Madsen sagte, dass am Feiertag und am Wochenende nicht alles entfernt werden kann. «Aber ihr dürft das gern tun, wenn ihr das Material in die Abfallbehälter werft», sagte Madsen den Kindern.

Am Samstag wird es dann möglicherweise zum Sturm auf Warenhäuser, Technikmärkte und andere große Geschäfte kommen. Denn die Landesregierung hob die Begrenzung von 800 Quadratmetern auf, bis zu der die Geschäfte seit 20. April wieder öffnen durften.

In den kommenden Tagen und Wochen werden voraussichtlich immer mehr geltende Beschränkungen aufgehoben. Für größere Lockerungsschritte war am Donnerstag noch nicht die Zeit, wie Bund und Länder entschieden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es «keinerlei Vorlage gibt». Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen. «Keine Experimente mit der Gesundheit der Menschen», fügte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hinzu.

Dabei bleibt die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern registrierten Corona-Neuinfektionen weiter gering. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden bis Donnerstag (16.30 Uhr) landesweit drei neue Fälle registriert. Damit sind jetzt landesweit 694 Menschen mit einer Corona-Infektion erfasst. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 18, nachdem ein 79-jähriger Mann mit chronischen Vorerkrankungen gestorben war.