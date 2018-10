Agrar : Spitzenernte bei Erdbeeren, Kirschen und Äpfeln

Mecklenburg-Vorpommerns Gartenbauer haben trotz der Dürre in diesem Jahr eine gute Ernte eingefahren. Bei Erdbeeren, Kirschen und Äpfeln sprach Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag sogar von einer Spitzenernte. So seien 7548 Tonnen Freilanderdbeeren gepflückt worden und damit fast 1400 Tonnen mehr als 2017. Nur in den Jahren 2015 und 2014 sei das Ernteergebnis mit 8787 und 7753 Tonnen noch besser gewesen.

von dpa

16. Oktober 2018, 16:15 Uhr

Außerdem wurden den Angaben in diesem Jahr zufolge 43 616 Tonnen Äpfel geerntet - nur 2016 habe der Wert mit 43 677 Tonnen noch etwas höher gelegen. Die Sauerkirschernte 2018 erbrachte demnach knapp 190 Tonnen nach 157 Tonnen im Jahr 2016. Im Jahr darauf war die Ernte mit vier Tonnen quasi ausgefallen, wie es hieß. Dies treffe auch auf die Süßkirschen mit lediglich fünf Tonnen 2017 zu. In diesem Jahr ernteten die Obstbauern laut Ministerium hingegen 83,4 Tonnen.

«Der Gartenbau in Mecklenburg-Vorpommern und in Norddeutschland schneidet im Vergleich zu anderen Bereichen der Landwirtschaft in diesem Jahr ganz erfreulich ab», sagte Backhaus bei der Delegiertenversammlung des Wirtschaftsverbandes Gartenbau in Hamburg laut Mitteilung. Auch die Preise seien auskömmlich.

Nach Ministeriumsangaben gibt es in Deutschland etwas mehr als 27 000 Gartenbaubetriebe, die knapp 230 000 Hektar Land bewirtschaften. Die Zahl der Unternehmen sei seit 2005 um 22 Prozent zurückgegangen, in Mecklenburg-Vorpommern hingegen um zehn Prozent auf 248 gewachsen. Die Gartenbauer im Nordosten bewirtschaften den Angaben zufolge eine Fläche von knapp 5900 Hektar - 23 Prozent mehr als 2005.