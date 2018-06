Regierung : Spitzentreffen zur Zukunft der Theater

von dpa

12. Juni 2018, 12:28 Uhr

Die künftige Theaterstruktur in Mecklenburg-Vorpommern ist Thema eines Spitzentreffens, das Dienstagmittag unter Leitung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin begonnen hat. Dazu hatte sie Kommunalpolitiker, Intendanten und auch zwei Minister in die Staatskanzlei geladen. Mit dem Gesprächsangebot reagierte Schwesig auf den Widerstand gegen die Reformpläne der Landesregierung. Demnach sollte es im Osten und im Westen des Landes je ein Staatstheater mit verschiedenen Spielstätten geben. Im Westen schlossen sich nur Schwerin und Parchim zusammen, Rostock beharrte auf Eigenständigkeit. Auch das «Staatstheater Nordost» kam nicht zustande. In den Regionen werden engere Kooperationen zur Kostenreduzierung befürwortet, weitere Fusionen aber abgelehnt. Streitthema ist auch die Höhe der Landeszuschüsse, die zum Ärger der Häuser seit 1996 nicht aufgestockt wurden.