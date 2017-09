Kriminalität : Sportplatz beschädigt: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben den Sportplatz in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) so schwer beschädigt, dass zeitweise die Verlegung einer CDU-Wahlkampfveranstaltung erwogen wurde. Die CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel solle an diesem Freitag dort aber nun doch auftreten, sagte CDU-Kreisgeschäftsführer Sandro Martens am Montag.