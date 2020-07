Pferdesport : Springturnier in Ehlersdorf mit Lüneburg und Wulschner

185 Teilnehmer sind beim Reitturnier an diesem Wochenende in Ehlersdorf bei Rendsburg am Start. Das klangvolle Feld führen Derbysieger Nisse Lüneburg aus Hetlingen, Ex-Weltmeister Carsten-Otto Nagel (Wedel), Nationenpreisreiter Philipp Weishaupt (Riesenbeck), der ehemalige Europameister Marco Kutscher (Bad Essen), Olympia-Teilnehmer Daniel Meech (Neuseeland) und Riders-Tour-Sieger Holger Wulschner aus Groß Viegeln an. Ursprünglich sollte die Veranstaltung den internationalen CSI-Status haben, wurde wegen der Corona-Pandemie aber nur national ausgeschrieben.

von dpa

16. Juli 2020, 13:00 Uhr