Fußball : Spruchband gegen toten Polizisten: Hansa «fassungslos»

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat ein Spruchband von einigen Hansa-Fans gegen einen tödlich verunglückten Polizisten als zutiefst beschämend kritisiert. Die Anhänger hatten am Samstag im Ostseestadion beim Heimspiel gegen Fortuna Köln (3:1) ein Banner präsentiert mit der Aufschrift «Kennzeichnungspflicht für Silvio Bamberg». Polizist Bamberg war nach Informationen des Clubs vor einigen Wochen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Fußball-Fans fordern die Kennzeichnung von Polizisten mit Nummern, um diese identifizieren zu können, wenn sie bei Spielen eingesetzt werden.

von dpa

28. Oktober 2018, 17:09 Uhr

Der Verein entschuldigte sich bei den Angehörigen und der Polizei und kündigte Konsequenzen für die Verantwortlichen des Spruchbands an. «Wir sind fassungslos und schockiert über dieses Transparent, das an Niveaulosigkeit kaum noch zu überbieten ist», sagte Vorstandschef Robert Marien in einer Pressemitteilung vom späten Samstagabend. «Wie takt- und skrupellos muss man sein, einen Verstorbenen zu verunglimpfen und seiner trauernden Familie zusätzlichen Schmerz zuzufügen? Das ist nicht der FC Hansa Rostock», heißt es weiter.

Der Leiter der Polizeiinspektion Rostock bedankte sich für das Club-Statement. «Wir lassen uns unsere Trauer um unseren Kollegen nicht nehmen und sind in Gedanken bei seiner Frau und den beiden kleinen Mädchen», sagte Michael Ebert. Die Polizei hat ein Strafverfahren «wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener» eingeleitet.

Die Spruchband-Aktion sei «ein Akt, der Erziehung und Anstand deutlich vermissen lässt», meinte Ebert weiter. Er kündigte an, dass die Polizei und der Verein am Montag beraten werden, «wie wir die Familie des verunglückten Mitarbeiters unterstützen können».