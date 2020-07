Kriminalität : Sprüher aus Hansa-Umfeld auf frischer Tat gestellt

Der Polizei im Nordosten ist ein Schlag gegen die Sprayerszene im Umfeld des Fußballclubs Hansa Rostock gelungen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, wurden in der Nacht auf der Insel Usedom drei Verdächtige auf frischer Tat gefasst. Die Männer, die auch Sturmhauben bei sich hatten, waren den Angaben zufolge dabei, ein großes Bild mit der Aufschrift «Hansa Zone» an eine landwirtschaftliche Anlage an der Hauptverkehrsstraße zwischen Zinnowitz und Wolgast aufzusprühen. Die Männer im Alter von 30, 25 und 17 Jahren stammten alle aus Rostock und werden der Fanszene des Clubs zugerechnet. Der vierte Täter sei geflohen.

von dpa

31. Juli 2020, 13:01 Uhr