Bildung : Sprunghafter Corona-Anstieg in Kitas ist Warnung für Schulen

Die Lehrergewerkschaft GEW hat mit Blick auf das mutierte Coronavirus vor einer zu starken Öffnung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt.

Schwerin | Der Landesvorsitzende Maik Walm plädierte am Freitag für Wechselunterricht in allen Klassenstufen, um die Gruppen klein und die Abstände groß zu halten. Seit Beginn der Lockerungen in den Kitas im Februar stiegen die Zahlen in den Einrichtungen sprunghaft an - das müsse eine Mahnung sein. Den Beginn der Impfungen für Erzieher und Lehrer am Freitag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.