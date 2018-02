Kunst : Spurensuche nach Caspar David Friedrichs Hochzeitsreise

von dpa

19. Februar 2018, 11:55 Uhr

Seine Hochzeitreise führte den Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) vor 200 Jahren von Dresden in seine alte Heimat an die Ostseeküste. Museen und Galerien in Vorpommern laden im Jubiläumsjahr zu einer Spurensuche an den Originalschauplätzen der Region ein. So seien in Greifswald, Putbus und im Nationalpark Jasmund Ausstellungen, Führungen sowie Lesungen geplant, wie die Veranstalter am Montag in Greifswald ankündigten. Das wohl berühmteste Gemälde Friedrichs, «Kreidefelsen von Rügen» (1818), sei unter dem Eindruck der Reise entstanden, sagte die Leiterin des Caspar-David-Friedrich-Zentrums in Greifswald, Susanne Papenfuß. Die Veranstaltungen konzentrieren sich auf den Zeitraum vom 13. Juni bis 31. August - der tatsächlichen Dauer von Friedrichs Hochzeitsreise.