Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin tritt in der nächsten Saison wieder in der Champions League an. Das teilte der Verein am Freitag mit. In der vergangenen Spielzeit spielten die Mecklenburgerinnen eine Klasse tiefer im CEV-Cup. Zudem kämpft der Club um die Titel in Bundesliga und DVV-Pokal sowie um den Supercup.

von dpa

31. Juli 2020, 16:11 Uhr