Volleyball : SSC Schwerin beweist Moral und bleibt 2020 ungeschlagen

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin rocken weiter die Bundesliga. Beim 3:2 über Pokalsieger Dresden beweist das Koslowski-Team Moral und dreht einen 0:2-Rückstand.

von dpa

23. Februar 2020, 10:58 Uhr

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin bleiben in diesem Jahr ungeschlagen. Der deutsche Vizemeister bezwang am Samstag in der mit 2100 Zuschauern ausverkauften heimischen Palmberg-Arena Pokalsieger Dresdner SC mit 3:2 im Tie Break (21:25, 19:25, 25:20, 25:23, 15:12) und behauptete die Tabellenführung in der Bundesliga-Hauptrunde. «Wir gewinnen das Spiel von der Bank aus: die Rotation, die Wechsel. Das macht bei einer langen Saison den Unterschied», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski bei «Sport1» nach dem umkämpften Spitzenspiel.

Anfangs sah es so aus, als ob den Schwerinerinnen das 3:1 im Europapokal beim belgischen Meister Asterix Avo Beveren knappe 48 Stunden zuvor in den Knochen steckt. Die beiden ersten Abschnitte gingen verloren, die erste Niederlage in der Liga seit dem ersten Spieltag drohte. «Dresden hat sehr gut gespielt in den ersten zwei Sätzen, hat sehr gut aufgeschlagen. Wir hatten wirklich Probleme in der Annahme», befand der SSC-Coach.

Dann aber steigerte sich die Mannschaft, nach vorn gepeitscht von der euphorischen Kulisse. «Wir haben es dann geschafft, uns besser ins Spiel reinzuarbeiten. Du musst erst mal in so einen Flow kommen. Das haben wir geschafft», lobte Felix Koslowski. Der Lohn: Nach 114 Minuten stand der mittlerweile 14. Sieg in der Liga fest, mit dem der Vizemeister die Spitze vor Meister Allianz MTV Stuttgart behauptete.

Beste Spielerin bei den Mecklenburgerinnen war die US-Amerikanerin Mckenzie Adams. Die 28 Jahre alte Außenangreiferin war mit 16 Zählern auch die erfolgreichste Punktesammlerin. Marie Schölzel (13), Louisa Lippmann und Kimberly Drewniok (12) stand ihre allerdings kaum nach.