Volleyball : SSC Schwerin bezwingt Rote Raben Vilsbiburg mit 3:0

Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin hält die Konkurrenz in der Volleyball-Bundesliga der Frauen weiter auf Distanz. Das Team von Trainer Felix Koslowski bezwang am Mittwochabend vor 1983 Zuschauern in der heimischen Palmberg-Arena die Roten Raben Vilsbiburg nach nur 67 Spielminuten souverän mit 3:0 (25:19, 25:21, 25:15) und blieb damit auch im vierten Pflichtspiel des neuen Jahres ungeschlagen. «Wir hatten uns auf ein superschweres Spiel eingestellt. Anfangs hatten wir auch Probleme, aber im Moment läuft es einfach», sagte SSC-Kapitänin Denise Hanke bei «Sport1».

von dpa

29. Januar 2020, 21:15 Uhr

Mit der genesenen Nationalspielerin Kimberly Drewniok, die am vergangenen Wochenende beim 3:0-Auswärtserfolg beim Vorletzten Schwarz-Weiß Erfurt wegen eines Infekts gefehlt hatte, wurden die Mecklenburgerinnen ihrer Favoritenrolle gerecht. Vilsbiburg wehrte sich zwar tapfer, mit zunehmender Spieldauer setzte sich aber die größere individuelle Klasse des deutschen Rekordmeisters durch.

Beste Spielerin beim deutschen Pokalsieger, der von den bisherigen 20 Pflichtspielen in dieser Saison lediglich zwei verloren hat, war Außenangreiferin Mckenzie Adams. Als erfolgreichste Punktesammlerinnen zeichneten sich neben der Amerikanerin die ungarische Nationalspielerin Greta Szakmáry aus. Beide punkteten jeweils 14 Mal.