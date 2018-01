Volleyball : SSC Schwerin gegen Chimik Juschni in der Favoritenrolle

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin schlägt am Donnerstagabend (19.00 Uhr) in der heimischen Arena im Achtelfinal-Hinspiel im europäischen CEV Cup gegen Chimik Juschni aus der Ukraine als Favorit auf. «Dennoch halte ich die Konstellation, zuerst zu Hause spielen zu müssen, für schwierig. Ich habe es lieber umgekehrt. Also müssen wir sofort hundertprozentig da sein. Ein großes Kennenlernen auf dem Feld wird es nicht geben», sagte Trainer Felix Koslowski vor dem erneuten Duell der beiden Landesmeister.

von dpa

24. Januar 2018, 14:22 Uhr

Die Mannschaft des 33-Jährigen traf vor zwei Jahren im Viertelfinale des CEV Cups erstmals auf den siebenfachen ukrainischen Meister. Damals schaffte der deutsche Rekordmeister durch einen 3:0-Auswärtserfolg und ein anschließendes 3:1 vor heimischem Publikum relativ mühelos den Sprung ins Halbfinale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs.

Lediglich die 1,94 Meter große Außenangreiferin Anastasia Chernukha hatte den Norddeutschen da Probleme bereitet. «Im Hinspiel hatte sie noch einige Fehler gemacht. Aber diese Spielerin ist älter und reifer geworden. Auf sie müssen wir uns am intensivsten vorbereiten», sagte Felix Koslowski. «Wir haben die Sache damals gut gelöst bekommen. Und ich denke, wir meistern das auch diesmal», meinte Mittelblockerin Marie Schölzel.

Der SSC Palmberg Schwerin hatte das Viertelfinale durch zwei 3:1-Siege gegen Rocheville Le Cannet (Frankreich) erreicht. Der Tabellenführer der ukrainischen Super League hatte sich gegen den Schweizer Erstligisten Zesar VFM Franches-Montagnes durchgesetzt.