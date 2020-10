Volleyball : SSC Schwerin gewinnt Bundesliga-Heimauftakt mit 3:0

Nach zwei Auswärtssiegen haben die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin auch das erste Heimspiel der Saison für sich entschieden. In dem Bundesliga-Duell der beiden erfolgreichsten deutschen Volleyball-Clubs der Frauen bezwang das Team von Trainer Felix Koslowski am Samstag vor 670 Zuschauern in der Palmberg Arena den USC Münster nach 89 Spielminuten mit 3:0 (25:16, 25:21, 25:18).

von dpa

10. Oktober 2020, 20:04 Uhr