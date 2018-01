Volleyball : SSC Schwerin gewinnt erstes CEV-Cup-Achtelfinale

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Viertelfinale im europäischen CEV Cup verschafft. Die Mecklenburgerinnen besiegten den ukrainischen Meister Chimik Yuschni im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend vor 1678 Zuschauern nach nur 67 Spielminuten mit 3:0 (25:16, 25:15, 25:14). «Das war heute ein unglaublich gutes Spiel unserer Mannschaft. Wir haben alles so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Kompliment an die ganze Truppe, die Juschni eigentlich nie hat ins Spiel kommen lassen», sagte Trainer Felix Koslowski.

von dpa

25. Januar 2018, 20:50 Uhr

In einem über weite Phasen einseitigen Spiel konnten die Gäste aus der Ukraine lediglich bis Mitte des ersten Durchgangs mit dem deutschen Rekordmeister mithalten. Danach dominierte die Mannschaft des 33-jährigen Meistertrainers beinahe nach Belieben. «Wir haben mit unseren Aufschlägen wahnsinnig viel Druck auf die gegnerische Annahme aufgebaut und sie so gar nicht erst ins Spiel kommen lassen», sagte Koslowski.

Aufmerksam in der Ballannahme, und kreativ im Zuspiel agierte der deutsche Meister schnell und variabel in den Angriffen. Dadurch zwangen die Gastgeberinnen ihren Gegner zu einer Vielzahl von Fehlern. Den langsam und hoch vorgetragenen Angriffen des Tabellenführers der ukrainischen Eliteliga stellte der SSC konsequent seinen Block entgegen.

Aus einer kompakten Mannschaft ragte einmal mehr Louisa Lippmann heraus. Die Nationalspielerin steuerte 18 Zähler zum Sieg ihrer Mannschaft bei. Das Rückspiel findet am 6. Februar in der Ukraine statt.